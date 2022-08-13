دورتموند ينتفض خلال 11 دقيقة ليفوز على فرايبورج

المصدر: رويترز

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هز بروسيا دورتموند الشباك ثلاث مرات في غضون 11 دقيقة في أواخر الشوط الثاني بواسطة ثلاثة بدلاء ليعدل تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على مضيفه فرايبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وأدرك جيمي بينو-جيتنز لاعب منتخب إنجلترا للشباب التعادل في الدقيقة 77 بعد خطأ من الحارس قبل أن يمر من ثلاثة لاعبين ليساعد يوسف موكوكو على هز الشباك في الدقيقة 84. وحسم ماريوس فولف الثلاثية في الدقيقة 88.

بدأ دورتموند المباراة بالمهاجم الجديد أنطوني موديست الذي انضم على وجه السرعة هذا الأسبوع لتعويض سيباستيان آلير الذي سيغيب عن الملاعب لعدة شهور لتلقي العلاج من ورم خبيث.

لكن الفريق صاحب الضيافة هو الذي سجل أولا بواسطة مايكل جريجوريتش بضربة رأس محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

افتقر دورتموند للدقة ولاحت لفرايبورج أخطر الفرص بعد الاستراحة حيث سدد جريجوريتش فوق العارضة بعدما أفلت من رقيبه.

وانتفض دورتموند ليخدمه الحظ في هدف التعادل بفضل خطأ فادح من الحارس مارك فليكن الذي حاول التصدي لتسديدة من 25 مترا من لاعب منتخب إنجلترا للشباب لكن الكرة أفلتت من بين يديه لتدخل الشباك.

وكان يتعين على بينو-جيتنز التصرف بشكل أفضل في الدقيقة 83 لكن كرته حادت عن المرمى. لكنه أصلح الخطأ عندما بدأ هجمة جعل منها موكوكو النتيجة 2-1 في الدقيقة التالية.

وحسم البديل فولف النقاط الثلاث لدورتموند الذي حقق انتصاره الثاني في مباراتين بالدوري

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