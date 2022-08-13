برشلونة يقيد ليفاندوفسكي وبقية الصفقات الصيفية

المصدر: د ب أ

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نجح فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم في قيد مهاجمه الجديد روبرت ليفاندوفسكي، والعديد من الصفقات الصيفية، وذلك قبل خوض الفريق مباراته الأولى بالدوري غدا السبت.

ووضع موقع الرابطة على الانترنت مهاجم بايرن ميونخ السابق وأندرياس كريستينسن وفرانك كيسي كلاعبين مسجلين مساء اليوم الجمعة، مما يعني أنهم سيكونون متاحين للعب أمام رايو فاييكانو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة تمكن من الحصول على تصريح لعب للاعبه الجديد رافينيا بالإضافة إلى عثمان ديمبلي وسيرجي روبرتو، الذين تم تجديد تعاقدهم مع الفريق. ومازالت قضية اللاعب جول كوندي هي الوحيدة التي لم تحل.

وكانت هناك احتمالية لغياب اللاعبين عن مباراة الفريق الافتتاحية لأن ميزانية رواتب برشلونة غير متوافقة مع القواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني. لذلك، لم يتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد أو اللاعبين الذين تم تمديد عقودهم.

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