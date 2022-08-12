تشيلسي يأمل في ضم "لاعبين بارزين" لتعزيز تشكيلته

المصدر: رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن فريقه يهدف لتعزيز تشكيلته قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية بالدوري المحلي مع إعطاء الأولوية لضم قلب دفاع ومهاجم، مشيرا إلى أن الفريق لن يلجأ إلى الشراء بدافع الذعر.

وخسر تشيلسي جهود أنطونيو روديجر والدنمركي أندرياس كريستنسن في نهاية الموسم قبل أن يتعاقد مع كاليدو كوليبالي من نابولي، لكن السنغالي الدولي عانى من تقلصات عضلية وتم استبداله مبكرا في انتصار الفريق 1-صفر على إيفرتون مطلع الأسبوع الحالي.

وأبلغ توخيل الصحفيين قبل أن يتحدث عن حاجة الفريق لمهاجم "يمكننا اللجوء لقلب دفاع آخر إذا نظرت إلى الأرقام ... نلعب بثلاثة في خط الدفاع".

وعاد روميلو لوكاكو، الذي انضم لتشيلسي في صفقة قياسية، للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في حين عاد تيمو فيرنر إلى فريق رازن بال شبورت لايبزيج في الدوري الألماني. وضم الفريق رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.

وقال توخيل "يمكننا تدعيم فريقنا في العمق. هناك شيء تتمناه وشيء آخر يمكنك القيام به.

"نحن نبحث عن لاعبين رفيعي المستوى وأصحاب شخصيات مميزة.

"لن نشعر بالذعر ولن نحاول التعاقد مع لاعبين لسنا مقتنعين بهم بنسبة 100 في المئة.

"جميع التعاقدات حتى الآن هي تعاقدات رائعة وستساعدنا".

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين تشيلسي الذي ضم أيضا المدافع مارك كوكوريا من برايتون آند هوف ألبيون، وبين ضم مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا وثنائي برشلونة فرانكي دي يونج وبيير إيمريك أوباميانج.

كان توخيل مترددا في الحديث عن لاعبين من أندية أخرى، لكنه قال إنه كانت لديه ذكريات جميلة أثناء عمله مع أوباميانج في بروسيا دورتموند.

قال توخيل "كان من دواعي سروري (تدريبه). بعض اللاعبين يبقون ضمن قائمة لاعبيك (المفضلين) لأنك كنت قريبا جدا (منهم) وأوبا (أوباميانج) أحد هؤلاء اللاعبين.

"حتى عندما لعبنا ضده وهو في آرسنال، كان هناك على الفور هذا الرابط الوثيق."

ويلتقي تشيلسي مع غريمه اللندني توتنهام هوتسبر بعد غد الأحد. وستغلق فترة الانتقالات الحالية في أول سبتمبر أيلول المقبل.

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