تن هاج مقتنع بأن بوسع إدارة يونايتد إبرام صفقات يحتاج لها فريقه

المصدر: رويترز

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قال إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه مقتنع بأن النادي يمكن أن يبرم تعاقدات جديدة تشتد الحاجة إليها قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية في مطلع الشهر المقبل، وأصر أيضا على أنه لا يريد رحيل ماركوس راشفورد.

وفي حين تمكن يونايتد من تعزيز بعض مراكز الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية التي ستنتهي في أول سبتمبر أيلول، شعر المشجعون بالإحباط لأن النادي لم يتمكن من ضم مهاجم ولاعب وسط آخر.

وسرت حالة من الغضب هذا الأسبوع بعد أن تردد أن النادي قدم عرضا لشراء مهاجم بولونيا البالغ من العمر 33 عاما ماركو أرناوتوفيتش، وهي خطوة وصفها المدافع السابق جاري نيفيل بأنها "يائسة"، لكن تن هاج يؤمن بأن النادي سيضم المزيد من اللاعبين قريبا.

وقال تن هاج خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل التوجه للقاء برنتفورد ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من إمكانية ضم لاعبين مناسبين للتشكيلة "يتعين علينا فعل ذلك.

"أنا مقتنع بأنه سيكون لدينا (فريق أفضل). أنا سعيد، أعتقد أننا نتعاون (كمسؤولين في النادي) بشكل جيد حقا. لا يمكنني التحدث عن أي لاعب...لا يمكنني التحدث عن لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى".

وربطت وسائل إعلام فرنسية بين راشفورد، الذي عانى من أجل الوصول للمستوى المطلوب خلال المواسم القليلة الماضية في يونايتد، والانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن مدرب يونايتد أكد أن اللاعب لن يذهب إلى أي فريق آخر.

وأضاف تن هاج "إنه لاعب مهم حقا. شاهدتم منذ اليوم الأول لوجودي هنا مدى سعادتي حقا بوجوده. لا أريد أن أفقده، إنه بالتأكيد ضمن خططنا في مانشستر يونايتد".

ويتطلع تن هاج سريعا لتجاوز خسارته في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد أمام برايتون آند هوف ألبيون، ولا يزال يلتزم الصمت بشأن ما إذا كان هداف الموسم الماضي كريستيانو رونالدو سيكون لائقا للمشاركة أمام برنتفورد. بينما كشف تن هاج عن غياب المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والمدافع السويدي فيكتور ليندلوف عن الفريق خلال اللقاء.

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