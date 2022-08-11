بن زيمة يتخطى راؤول ويصبح ثاني هدافي ريال مدريد التاريخيين

المصدر: د ب أ

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تخطى المهاجم الفرنسي كريم بن زيمة إنجاز الأسطورة راؤول جونزاليس ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد بعد تسجيله هدفا في كأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء.

وسجل بن زيمة الهدف الثاني للنادي الملكي ليقوده للفوز على انتراخت فرانكفورت الألماني 2 /صفر على الاستاد الأولمبي في هيلسنكي.

وعادل بن زيمة إنجاز راؤول جونزاليس وقاسمه المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 323 هدفا لكل منهما، عندما أحرز هدفا برأسه خلال الفوز على ليفانتي 6 /صفر في مايو الماضي.

وبهدفه في شباك فرانكفورت رفع بن زيمة رصيده إلى 324 هدفا.

ويتصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا سجلها خلال تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018

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