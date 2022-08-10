الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر دعم إنفانتينو كرئيس للفيفا لولاية جديدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي





أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن القارة ستلقي بثقلها خلف جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي (الفيفا) حين يسعى الأخير لشغل المنصب لولاية ثالثة في مؤتمر الفيفا السنوي الثالث والسبعين العام المقبل.

وأكد موتسيبي أن جميع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 54 قررت التصويت لصالح إنفانتينو، على الرغم من حقيقة أن هوية أي منافس محتمل لم تُعرف بعد.

ومع عدم ظهور أي منافس حتى الآن، يمكن أن يفوز إنفانتينو بالتزكية مرة أخرى، كما فعل في عام 2019.

وقال موتسيبي لإنفانتينو خلال اجتماع الجمعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أروشا اليوم الأربعاء "ناقشنا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المساهمات الضخمة والالتزام وسجل الإنجازات الذي دشنته فيما يتعلق بتحسين كرة القدم الإفريقية، واتخذت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 54 قرارا بالتصويت لك لإعادة انتخابك تقديرا منها لذلك".

وتم انتخاب إنفانتينو لأول مرة رئيسا للفيفا في فبراير 2016 وأمضى الكثير من الوقت في إفريقيا، التي تضم 54 دولة وتشكل أكثر من ربع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211، وبالتالي تشكل كتلة تصويتية قوية.

ولطالما كان يُنظر إلى موتسيبي على أنه حليف لإنفانتينو وظهر الاثنان معا عند إطلاق اقتراح الدوري الأفريقي الممتاز للأندية والذي تم الإعلان عنه أيضا اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس آب 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز