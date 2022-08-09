الزمالك يفتتح مشواره بدوري أبطال أفريقيا أمام ممثل تشاد

المصدر: رويترز

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت اليوم الثلاثاء عن مواجهات متوازنة للفرق العربية حيث يستهل الزمالك المصري مع إيلكت سبور بطل تشاد، بينما يلعب الهلال السوداني مع سان جورج الإثيوبي.

ويبدأ الزمالك، البطل خمس مرات، حامل لقب ومتصدر الدوري المصري الممتاز مشواره في البطولة القارية خارج أرضه أحد أيام 9 و10 و11 من الشهر المقبل قبل أن يستضيف منافسه بعدها بأسبوع واحد في مباراة العودة.

وسيخوض اتحاد المنتسيري التونسي مباراته في الدور التمهيدي أمام الجيش الرواندي والفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب.

وستخوض أندية الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب ومنافسه المحلي الرجاء ومازيمبي القادم من الكونجو الديمقراطية والترجي التونسي مباريات البطولة من الدور التمهيدي الثاني.

وفي منافسات كأس الكونفدرالية سيلتقي الأخضر الليبي مع النادي الأهلي السوداني بالخرطوم، فيما يبدأ فيوتشر المصري مشواره في أولى بطولاته الخارجية على ملعب بيدكو بول الأوغندي.

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ويفتتح الجيش الملكي المغربي مشواره بالبطولة باستضافة ريمو ستارز النيجيري.

وتجنبت أندية شبيبة الساورة واتحاد العاصمة من الجزائر ونهضة بركان المغربي حامل اللقب والصفاقسي والأفريقي من تونس وبيراميدز المصري والنصر الليبي المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي في أيام السابع والثامن والتاسع من أكتوبر تشرين الاول المقبل على أن تقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد.



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