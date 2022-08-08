ليفاندوفسكي: بايرن لن يعاني من بعدي وموسيالا مذهل وهالر خليفتي

المصدر: د ب أ

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يرى الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أن فريقه السابق بايرن ميونخ بطل ألمانيا يمتلك خط هجوم متعدد القدرات ، وأنه لم يعد هناك حاجة لمركزه عقب رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية اليوم الاثنين "ليس لدي شك في أنهم سيحرزون الأهداف بدوني، واثق من أن لاعبين أخرين سيسجلون المزيد من الأهداف الآن أكثر من العام الماضي".

وأشاد القناص البولندي بجمال موسيالا النجم الشاب للنادي البافاري، موضحا "بامبي موهبة استثنائية، مثل بيدري وجافي وانسو فاتي في برشلونة، من المذهل كيف نضج بهذه االسرعة وتأقلم مع مستوى بايرن، وأيضا كيف أنه مستمر في العمل على نفسه ورغبته في التعلم".

وأشار "من الجنون طريقة مراوغته بساقيه الطويلتين، واثق من أنه سيتطور بشكل أكبر، ينتظره مستقبلا رائعا ".

وأكد "بايرن لديه لاعبين يستطيعون تسجيل المزيد من الأهداف".

وتوقع ليفاندوفسكي أن يخلفه الإيفواري سيباستيان هالر المهاجم الجديد لبوروسيا دورتموند، في صدارة قائمة الهدافين.

وقال هالر سيكون مرشحا حقيقيا ، ولكن مرضه سيء للغاية ، أتمنى أن يتعافى بشكل جيد ونراه يعود للملعب قريبا".

وتبين مؤخرا إصابة هالر /28 عاما/ بورم في الخصية وسيحتاج للعلاج على مدار عدة أشهر.

وحصل ليفاندوفسكي على لقب هداف البوندسليجا في خمسة مواسم متتالية، وفاز بلقب الهداف سبع مرات في الإجمالي.



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