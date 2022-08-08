بالميراس يواصل انتفاضته ويعزّز صدارته للدوري البرازيلي بثلاثية في جوياس

المصدر: د ب أ

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واصل بالميراس انتفاضته في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الخامسة على التوالي في البطولة، عقب فوزه 3 / صفر على ضيفه جوياس، أمس الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فلومينينسي 1 / صفر على ضيفه كوبايا.

وارتفع رصيد بالميراس إلى 45 نقطة، معززا موقعه في صدارة البطولة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه كورينثيانز، في حين توقف رصيد جوياس عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح مايكي روتشا دي اوليفيرا التسجيل لمصلحة بالميراس في الدقيقة 19، ثم أضاف رافاييل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأنهى إدوارد أتويستا على آمال جوياس نهائيا في العودة للمباراة، عقب تسجيله الهدف الثالث لبالميراس في الدقيقة 83.

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