ثنائية هالاند تمنح سيتي بداية مثالية بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أحرز إرلينج هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر على وست هام يونايتد صاحب الأرض في استاد لندن اليوم "الأحد".

وافتتح هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعدما تعرض لخطأ من الحارس البديل ألفونس أريولا.

ونفذ هالاند ركلة الجزاء بهدوء على عكس اتجاه الحارس أريولا، ليمنح سيتي التقدم المستحق بهدف وسط سيطرة كبيرة على الشوك الأول.

وأرسل كيفن دي بروين لاعب وسط سيتي العديد من الكرات العرضية، قبل أن يمرر كرة أرضية متقنة إلى هالاند الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى وسدد كرة أرضية بثقة داخل الشباك في الدقيقة 65.

ووضع ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام الكرة برأسه أعلى المرمى في الدقائق الأولى من المباراة، وأبعد دي بروين ركلة حرة نفذها جارود بوين قبل الاستراحة مباشرة.

وأشرك ديفيد مويز مدرب وست هام لاعبه النشيط سعيد بن رحمة والمهاجم الجديد جيانلوكا سكامسكا قبل مرور ساعة من اللعب لمحاولة إدراك التعادل، لكن هالاند حسم الأمور بعدها بدقائق.

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