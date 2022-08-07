ليل يقسو على أوكسير برباعية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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استهل ليل مشواره في الموسم الجديد ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز كبير 4 / 1 على أوكسير، اليوم الأحد، في المرحلة الأولى للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل تولوز مع ضيفه نيس 1 / 1، وآنجيه مع ضيفه نانت بدون أهداف، فيما تغلب مونبيلييه على ضيفه تروا 3 / 2، ولانس على ضيفه بريست بنفس النتيجة.

وتقدم ليل بهدف مبكر جاء عبر بنيامين أندري في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله جوناثان دايفيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثالثة و39 على الترتيب.

وأضاف حكيم زدادكة الهدف الرابع لمصلحة ليل في الدقيقة 64، فيما تكفل جايتان كاريونيير بتسجيل هدف أوكسير الوحيد في الدقيقة 68.

وبذلك، حصد ليل أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم.

من ناحية أخرى، تعادل تولوز مع ضيفه نيس 1/ 1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم تولوز بهدف سجله تيس دالينجا في الدقيقة 20، فيما تعادل نيس بهدف سجله آرون رامسي في الدقيقة 78.

وحصل الفريقان على أول نقطة لهما في مستهل مشوارهما بالدوري.



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