روني يطالب يونايتد برحيل رونالدو إذا أراد بناء فريق ناجح

المصدر: رويترز

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يرى وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن ناديه يجب أن يسمح لكريستيانو رونالدو بالرحيل اذا أراد أن يبني فريقا ناجحا في المستقبل مع المدرب إيريك تن هاج.

وعاد رونالدو (37 عاما) إلى يونايتد الموسم الماضي قادما من يوفنتوس وتشير تقارير صحفية إلى رغبته في ترك أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكتب روني، مدرب دي.سي يونايتد الأمريكي، في مقال بصحيفة تايمز "اعتقد أن يونايتد يجب أن يسمح لكريستيانو رونالدو بالمغادرة، هذا لا يعني أن رونالدو لا يمكنه اللعب بفريق تن هاج، يمكنه اللعب بأي فريق".

وأضاف "رونالدو يسجل الأهداف دائما لكن من وجهة نظري الشخصية يونايتد ليس مستعدا للمنافسة على لقب الدوري حاليا، لذا فإن الهدف بناء فريق يمكنه التتويج باللقب خلال ثلاث أو أربع سنوات ويجب التخطيط لذلك".

وأحرز رونالدو 24 هدفا بجميع المسابقات بالموسم الماضي ليشكل واحدة من نقاط الضوء القليلة بموسم للنسيان أنهاه يونايتد في المركز السادس بالدوري.

وقال تن هاج هذا الأسبوع إنه سعيد بوجود "مهاجم من أعلى مستوى" مثل رونالدو بتشكيلته ويتطلع للعمل معه.

ويأمل روني، هداف يونايتد التاريخي، في أن يتمكن الهولندي تن هاج من تطبيق أسلوب لعب واضح بالنادي.

وتابع "اعتقد أنه من أهم الأشياء التي سنراها من تن هاج أنه يسعى حقا لترك بصمته على هوية اللعب".

ويبدأ يونايتد مسيرته بالموسم الجديد على أرضه أمام برايتون أند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم.

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