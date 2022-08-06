نيوكاسل يفسد عودة فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: رويترز

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فاز نيوكاسل يونايتد عن جدارة 2-صفر على نوتنجهام فورست بفضل هدفي فابيان شار وكالوم ويلسون في عودة غير سعيدة للفريق الزائر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 23 عاما اليوم السبت.

وتقدم نيوكاسل بهدف غير متوقع عن طريق المدافع شار بعد تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء قبل مرور ساعة من اللعب.

وقبل 12 ساعة من النهاية، فقد براندون وليامز لاعب فورست الكرة ووصلت إلى آلان سانت-ماكسيمين ومرر إلى جويلينتون في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية حولها المهاجم ويلسون بلمسة واحدة بمهارة داخل شباك الحارس دين هندرسون.

وشن فورست هجمة خطيرة قبل الاستراحة بواسطة لاعبه الجديد جيسي لينجارد، لكنه عانى في الشوط الثاني ولم يسدد أي كرة على المرمى.



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