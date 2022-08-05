روما يعلن ضم فينالدوم لمدة موسم على سبيل الإعارة

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع جيورجينيو فينالدوم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد أن قضى عاما صعبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد روما الصفقة اليوم الجمعة، وذلك بعد عام واحد من انتقال فينالدوم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

ويملك روما خيار شراء لاعب خط الوسط الهولندي بشكل دائما بنهاية موسم 2022 / 2023.

ويأتي انضمامه بعد يوم من رحيل جورادن فيريتو عن روما للانضمام لصفوف فريق مارسيليا الفرنسي.

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