ليفاندوفسكي: لدي الكثير لأقدمه لبرشلونة رغم سني

المصدر: رويترز

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أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه يشعر بأنه في حالة بدنية أفضل الآن في سن 33 عاما مقارنة بحالته قبل خمس سنوات تقريبا لذا يأمل في مساعدة الفريق بمهاراته وخبرته.

وانضم المهاجم البولندي، الذي أحرز 344 هدفا في 375 مباراة مع بايرن ميونيخ، إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو (45.80 مليون دولار) الشهر الماضي وقدمه النادي الإسباني أمام آلاف المشجعين في استاد كامب نو وحمل القميص رقم تسعة اليوم الجمعة.

وقال ليفاندوفسكي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده 34 هذا الشهر، أن السن لا يشكل أزمة بينما يتطلع لتحد جديد.

وأضاف "إنه مجرد رقم ومن الناحية البدنية لا أشعر بأنني أبلغ 33 عاما أو 34 تقريبا لأنني أعرف أنه يمكنني اللعب بضع سنوات أخرى في أعلى مستوى أو أكثر.

"أشعر بأنني أفضل بدنيا مما كنت في سن 29، هذه مسألة لا يجب أن نفكر فيها كثيرا".

وتبادل ليفاندوفسكي الانتقادات مع مسؤولي بايرن بسبب طريقة التعامل مع الصفقة.

وأوضح "لم تكن فترة سهلة بالنسبة لي وأن اتخذ قرار الرحيل عن بايرن بعد ثمانية أعوام لكنني وأسرتي أدركنا أنها الخطوة المقبلة المثالية بحياتي ومسيرتي".

وفاز ليفاندوفسكي بكل الألقاب المحلية والدولية تقريبا مع بايرن وتشمل ثمانية ألقاب بدوري الدرجة الأولى الألماني وثلاثة بكأس ألمانيا بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأشار ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، خلف الراحل جيرد مولر، إلى أنه يود استغلال خبرته لقيادة لاعبي برشلونة الشبان.

وواصل "من المهم المزج بين الشبان وأصحاب الخبرة.

"يمكنني المساعدة ببعض الكلمات وليس فقط بالمهارات الفنية داخل الملعب، لكن بالكلمات أكثر في بعض الأحيان مع الشرح لأنني عشت الكثير في كرة القدم".

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