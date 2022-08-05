باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، قادما من فريق ليل الفرنسي.

وذكر باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن سانشيز وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وأضاف أن لاعب الوسط البرتغالي الدولي ارتبط بعقد يبقيه مع الفريق الباريسي حتى 30 يونيو عام 2027.

وسيعود ريناتو سانشيز للعمل مجددا مع مدربه السابق في ليل والمدرب الحالي لباريس سان جيرمان كريستوف جاليتييه ، والذي نجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع ليل الموسم قبل الماضي، حيث تواجد إلى جانبه سانشيز.

وسبق لسانشيز أن لعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني وسوانزي سيتي الإنجليزي وليل الفرنسي، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي، حينما يحل ضيفا على كليرمون يوم السبت المقبل.





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