مالك نابولي: سنضم لاعبين أفارقة لو يتعهدون بعدم المشاركة في كأس الأمم

المصدر: رويترز

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قال أوريليو دي لورنتيس، مالك نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في يناير وفبراير من العام الحالي.

وأبلغ دي لورنتيس برنامج وول ستريت إيطاليا "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في المباريات بين كأس الأمم والبطولات في أمريكا الجنوبية... لن يضمهم (نابولي) على الإطلاق".

وانتقد دي لورنتيس حقيقة موافقة الأندية على خوض المزيد من المباريات، مشيرا إلى بطولة أوروبية بين أكبر الأندية من البطولات الخمس الكبرى بدلا من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يدير نفسه لأننا نقدم عرض الدمى للآخرين... إذا تمكنا من لعب 100 مباراة، فستكون نهاية سعيدة للجميع ونحن (الأندية) مثل الحمقى نوافق على ذلك".

كما قال منتج الأفلام الإيطالي إنه لا يدعم مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة من إعلانه العام الماضي.

وتابع "لا يمكنك تأسيس بطولة من الأعضاء المتميزين الذين يدعون الآخرين (إلى الدوري). أنت بحاجة إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع بشكل ديمقراطي".

وأشار دي لورنتيس إلى أنه سئم من العروض المقدمة من صناديق الاستثمار للنادي، وأنه عرض عليه 900 مليون يورو منذ حوالي أربعة أو خمسة أعوام من قبل مستثمرين أمريكيين.

وقال "أنتم (مقدمو العروض) لم تفهموا شيئا (عني). أنا رجل أعمال أستمتع بممارسة الأعمال...".

وأضاف "أريد أن أكون اللاعب رقم 12 على أرض الملعب. في الواقع اللاعب رقم 12 هو المشجع، يمكنني أن أكون رقم 13 أو 14، لأن الرقم 14 هو رقمي المفضل".

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