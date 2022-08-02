إنجلترا وألمانيا تهيمنان على التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا للسيدات

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عن اختيار أربع لاعبات من إنجلترا البطلة وخمسة من ألمانيا الوصيفة ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا للسيدات 2022.

وتم اختيار مهاجمة إنجلترا بيث ميد، التي حصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة، إلى جانب لاعبة الوسط كيرا والش والمدافعة لياه ويليامسون وحارسة المرمى ماري إيربس، من قبل لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.

ومنحت تسديدة المهاجمة كول كيلي في الوقت الإضافي الفوز لإنجلترا 2-1 على ألمانيا يوم الأحد الماضي لتحصد أول لقب كبير لها أمام حشد جماهيري قياسي في استاد ويمبلي.

وأحرزت ميد والألمانية الكسندرا بوب ستة أهداف لكل منهما لكن مهاجمة إنجلترا نالت جائزة الهدافة بفضل ارسالها لخمس تمريرات حاسمة.

كما تم ضم بوب وزميلتها المهاجمة كلارا بول إلى جانب ثنائي الدفاع الألماني جوليا جوين ومارينا هيجرينج بالإضافة إلى لاعبة الوسط لينا أوبيردورف، التي نالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، لتشكيلة الفريق.

أكملت المدافعة الفرنسية سكينة قرشاوي ولاعبة الوسط الإسبانية إيتانا بونماتي التشكيلة.

وخرجت فرنسا من الدور قبل النهائي على يد ألمانيا، بينما أطاحت إنجلترا بإسبانيا من دور الثمانية. (إعداد

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