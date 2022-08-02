أياكس أمستردام يُلزم مشجعيه بقرار جريء

المصدر: رويترز

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أكدت وسائل إعلام هولندية، أن أياكس أمستردام منع المشجعين من إحضار لافتات إلى ملعب يوهان كرويف، يطلبون فيها من لاعبي الفريق الحصول على قمصانهم بعد المباريات.

وأبلغ أياكس أمستردام رابطة مشجعي أياكس، أنهم لاحظوا زيادة عدد هذه اللافتات في المباريات الأخيرة، ومعظمها من أطفال.

وقال النادي الهولندي إنه لم يعد من الممكن للاعبيه تلبية جميع الطلبات، كما أنه عند مرورهم دون تسليم قميصهم للجماهير غالباً ما يتعرضون لانتقادات ويتم وصفهم بالمتكبرين.

وأضاف أياكس أن استخدام الورق المقوى في اللافتات يشكل خطراً أيضاً على نشوب حرائق، وصودرت بالفعل عدة لافتات السبت الماضي، عندما استضاف الملعب مباراة كأس السوبر المحلية بين أياكس وأيندهوفن.

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