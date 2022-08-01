الاتحاد الإنجليزي حريص على التفاوض مع فيجمان بشأن تمديد عقدها

المصدر: رويترز

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أكدت مسؤولة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين بعد الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم إن الاتحاد سيجري محادثات مع المدربة سارينا فيجمان بشأن تمديد عقدها الممتد حتى عام 2025.

وفاز منتخب إنجلترا 2-1 على ألمانيا في المباراة النهائية أمس الأحد ليحرز لقبه الكبير الأول أمام عدد قياسي من الجماهير على أرضه.

ويعني هذا الانتصار أن فيجمان أصبحت أول مدربة تحصد بطولة أوروبا مع منتخبين بعدما قادت بلدها هولندا إلى اللقب عام 2017، مما أدى إلى دعوات لتمديد عقدها المستمر أربع سنوات بدأت في سبتمبر أيلول 2021.

وقالت سو كامبل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "سيكون لديها إجازة لمدة أسبوعين. عندما تعود سنتحدث. إنها بحاجة إلى إجازة. لقد قامت بعمل رائع. عليك أن تتذكر أنها جاءت في سبتمبر فقط.

"قال لي الجميع ‭'‬هل تعتقد أنها تستطيع الفوز بلقب أوروبا؟‭'‬ قلت ‭'‬إنها فترة زمنية قصيرة للغاية‭'‬ لكن يا إلهي لقد جمعت الفريق حولها.

"هناك تعاون وعمل جماعي. عليك أن تكون فيه لتشعر به. عندما أجرينا مقابلة معها علمنا أننا نحصل على أفضل مدربة تقنية وفنية في العالم. ما لم نكن نعرفه هو أننا حصلنا على هذه الإنسانة الاستثنائية".

وقال مارك بلينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي إنه يأمل أن تظل فيجمان مع الفريق لفترة طويلة، واصفا إياها بأنها "شخصية مميزة حقا وموهبة خاصة".

وقال بلينجهام "كنا سعداء بالتعاقد معاها رغم أننا كنا نظن في أحلامنا أن هذه البطولة قد تكون مبكرة للغاية".

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