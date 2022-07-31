شالكه يتقدم للدور الثاني لكأس ألمانيا بفوز ساحق على بريمر

المصدر: د ب أ

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استعد شالكه لعودته إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأسبوع المقبل، على النحو الأمثل من خلال التأهل إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا عبر الفوز الساحق على مضيفه بريمر 5 /صفر اليوم الأحد في الدور الأول.

وسجل دومينيك دركسلر هدفين لشالكه وأحرز رودريجو زالازار ومارسين كامينسكي هدفين أخرين وجاء هدف أخر بنيران صديقة وسجله سيباستيان كميك بالخطأ في مرماه.

واهدر المهاجم سيباستيان بولتر ضربة جزاء لشالكه بعد أن تصدى لها حارس بريمر مالتي سيمان.

وتلقى بريمر المنافس بالدرجة الرابعة هزيمة ثقيلة في الدور الأول لكأس ألمانيا للعام الثاني على التوالي بعد أن خسر صفر/ 12 أمام بايرن ميونخ العام الماضي.

وفي مباراة أخرى فاز ساندهاوزن المنافس بالدرجة الثانية على شوارز فيب ريدين المنافس بالدرجة الرابعة 4 /صفر.



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