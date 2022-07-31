ريال مدريد يهزم يوفنتوس استعداداً لكأس السوبر الأوروبية

المصدر: رويترز

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فاز ريال مدريد 2-صفر على يوفنتوس وديا في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة اليوم الأحد.

افتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال من ركلة جزاء في الدقيقة 19 وأكد ماركو أسينسيو الانتصار في الدقيقة 69 بعد أداء مقنع من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأ أنشيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة الأساسية التي هزمت ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي في تجربة جادة قبل مواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني على لقب كأس السوبر الأوروبية في العاشر من أغسطس المقبل في فنلندا.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال 1-صفر من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.

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