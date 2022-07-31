أيندهوفن يقسو على أياكس وينتزع درع يوهان كرويف

المصدر: رويترز

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سجل جوس تيل ثلاثة أهداف في ظهوره الأول مع أيندهوفن ليمنح مدربه الجديد رود فان نيستلروي بداية مظفرة بالفوز 5-3 على مضيفه أياكس أمستردام في مباراة مثيرة على درع يوهان كرويف اليوم السبت.

وشهد الافتتاح السنوي للموسم مجموعة جديدة من لاعبي الفريقين وكذلك المدربين بعد رحيل إريك تن هاج عن أياكس بطل الدوري الهولندي إلى مانشستر يونايتد وروجر شميدت عن أيندهوفن بطل الكأس إلى بنفيكا.

ووضع تيل، القادم من فينوورد، أيندهوفن في المقدمة بهدفين في الشوط الأول بضربتي رأس وأضاف الثالث في الدقيقة 69 ليتفوق أيندهوفن على بطل الدوري في ملعب يوهان كرويف.

وتقدم أياكس، بقيادة مدربه الجديد ألفريد شرودر في مباراته الأولى منذ رحيل تن هاج، بعد ربع ساعة من البداية عبر لاعبه الجديد ستيفن برجفاين القادم من توتنهام هوتسبير، لكنه تأخر 2-1 بنهاية الشوط الأول.

وجعل الجناح البرازيلي أنتوني النتيجة 2-2 بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل كودي جاكبو وتيل هدفين اخرين لإيندهوفن لتصبح النتيجة 4-2 قبل 20 دقيقة على النهاية.

وأرسل محمد قدوس تسديدة قوية بقدمه اليسرى قلصت النتيجة إلى 4-3 في الدقيقة 72 لكن أياكس لعب بعشرة لاعبين بعد طرد البديل كالفن باسي، لاعب جديد آخر، في الدقيقة 78.

وأنهى أيندهوفن مهرجان الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تشابي سيمونز البالغ عمره 19 عاما والقادم من باريس سان جيرمان.

ويبدأ الموسم الجديد للدوري الهولندي الأسبوع المقبل.

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