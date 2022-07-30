قبل خوض نهائي أوروبا للسيدات.. مهاجمة المنتخب الألماني ألكسندرا بوب أفضل رجل!

المصدر: رويترز

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ربما تلعب الألمانية ألكسندرا بوب في أول نهائي لها في بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات عندما تواجه إنجلترا المضيفة، لكنها لم تظهر أي قدر من التوتر، وأدت مهامها في تلقي أسئلة وسائل الإعلام بشارب مزيف ردا على مزحة من إحدى المجلات الألمانية.

وكان مستوى بوب قد بلغ قمته خلال بطولة أوروبا، حيث سجلت ستة أهداف وهو ما يقرب من نصف رصيد ألمانيا من الأهداف لتتصدر قائمة الهدافات في البطولة. وكانت الثنائية التي سجلتها في مرمى فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قد قادت ألمانيا للنهائي الذي سيقام غدا الأحد على استاد ويمبلي.

ودفعت هيمنتها على أجواء البطولة مجلة فومز إلى اقتراح لعبها مع فرق الرجال، ونشرت صورة معدلة بواسطة تطبيق فوتوشوب لبوب وهي تضع شاربا مع تعليق يقول: "استدعاها (مدرب منتخب ألمانيا للرجال) هانز فليك (لكأس العالم) قطر 2022..ألكسندرا بوب".

ودخلت بوب لحضور المؤتمر الصحفي مرتدية قبعتها إلى الوراء ولم يظهر أن هناك أي شيء خطأ حتى خلعت قناعها، مما أثار الضحك عندما كشفت عن شارب مصنوع من شريط أسود وهي تقول "مرحبا" بصوت عميق.

وقالت بوب للصحفيين "لقد تبادلنا المزاح بعض الشيء أثناء الإفطار هذا الصباح ثم قلنا إننا سنفعلها". "أعتقد أن الحالة المزاجية هنا في الفريق مناسبة".

وردت مجلة فومز بتغريدة عبر تويتر تقول "الكسندرا بوب أفضل رجل! الكثير من الحب لألكسندرا بوب".

وتسعى ألمانيا للحصول على لقبها التاسع في بطولة أوروبا بينما تتطلع إنجلترا للفوز بأول لقب لها، وقالت بوب إن الضغط يبدو شديدا على أصحاب الأرض.

وقالت بوب "أعتقد أن الضغط يقع أكثر على الفريق الإنجليزي، وعلى وجه التحديد بسبب أن البطولة تقام في بلاده". "نحن نعلم أنه منذ عام 2011، يتوقع الجميع منك فجأة القيام بشيء".

استضافت ألمانيا كأس العالم للسيدات 2011 حيث خرجت من دور الثمانية أمام اليابان التي توجت باللقب.

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