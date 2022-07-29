لابورتا يشعر بأنه "مدين أخلاقيا" لميسي بضمان إنهاء مسيرته في برشلونة

المصدر: رويترز

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قال جوان لابورتا رئيس برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إن النادي سيحاول إعادة ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات إلى كامب نو لأن النادي "مدين أخلاقيا" بضمان تمكين المهاجم الأرجنتيني من إنهاء مسيرته معه.

واضُطر برشلونة لترك هدافه ميسي، البالغ من العمر الآن 35 عاما، بعد أن غادر اللاعب الفريق العام الماضي لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الاسباني كان من الممكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.

وانتقل ميسي، الذي انضم إلى أكاديمية شباب برشلونة وهو يبلغ من العمر 13 عاما، إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر بعقد لمدة عامين.

لكن برشلونة واصل إنفاقه في نهاية الموسم للتعاقد مع لاعبين كبار مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بعد بيع حصة من دخل النادي من حقوق البث التلفزيوني وقال لابورتا إنه يمكن إعادة ضم ميسي وفقا لاستراتيجية مالية صحيحة.

وقال لابورتا لشبكة سي.بي.إس سبورتس عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه تلقى معاملة ظالمة عندما سمح لميسي بالرحيل العام الماضي "فعلت ما كان علي أن أفعله لكي أضع مصلحة المؤسسة فوق أفضل لاعب في التاريخ. أعرف ميسي منذ أن كان طفلا..وأنا أحب ليو.

"أشعر بأنني مدين أخلاقيا لأفضل لاعب في التاريخ. سأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن ميسي سيحصل على أفضل نهاية لمسيرته مع برشلونة.

"أود القيام بذلك. لن يكون الأمر سهلا ولكنني أعتقد أنه وفقا لإستراتيجية صحيحة يمكننا تنفيذ هذا الأمر. سنبذل قصارى جهدنا لجعل ميسي ينهي مسيرته مع برشلونة".

وسيبلغ ميسي 36 عاما في يونيو حزيران المقبل مقتربا من نهاية مسيرته. ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، والتي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كان برشلونة سيبدأ التفاوض مع ميسي الآن أو بعد كأس العالم، قال لابورتا إنه يتعين على النادي القطالوني التحلي بالصبر.

واضاف "هذه فكرة لدينا. الآن ليست أفضل لحظة للحديث عن ذلك لأنه لاعب في باريس سان جيرمان ويتبقى له عاما آخر في عقده.



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