برشلونة يتوصل لاتفاق مع أشبيلية على ضم الفرنسي كوندي

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق للتعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي، مدافع فريق أشبيلية، المنافس بالدوري الإسباني.

وبإعلانه التوصل لاتفاق مع إدارة أشبيلية، انتصر برشلونة على تشيلسي الإنجليزي، الذي كان يرغب أيضا في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بدا أن كوندي، الذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية في صفوف أشبيلية منذ انضمامه للفريق عام 2019 قادما من بوردو الفرنسي، مستعدا للانضمام إلى تشيلسي بعد أن ارتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى النادي اللندني طوال فترة انتقالات عام 2021.

ومع ذلك، ورغم ما تردد عن فشل برشلونة في تقديم عرض يماثل عرض تشيلسي الذي قدمه للاعب، والبالغ 55 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو)، فقد تم وصف فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بأنه الوجهة المفضلة لكوندي.

وكشف الناديان عن توصلهما لاتفاق على انتقال كوندي /23 عاما/ لبرشلونة، في انتظار خضوع اللاعب الدولي الفرنسي للفحوصات الطبية الروتينية تمهيدا لإعلان التعاقد رسميا.

وكان كوندي أكثر لاعبي أشبيلية فوزا في الصراعات الثنائية خلال الموسم الماضي، بعدما فاز بـ169 صراعا، كما كان ثاني أكثر اللاعبين قياما بالتصديات لتسديدات المنافسين (17)، والثاني في إبعاد الكرة بالرأس (56).

ويمثل وصول كوندي انقلابًا كبيرًا آخر لبرشلونة، الذي عزز بالفعل خط دفاعه من خلال التعاقد مع أندرياس كريستنسن، علما بأن الفريق تعاقد أيضا مع النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا، بعدما جلب أيضا لاعب الوسط الإيفواري الدولي فرانك كيسي، في صفقة انتقال حر.

وفي الوقت نفسه، فإن الفشل في ضم كوندي سيكون مصدر إحباط آخر للألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، حيث يعاني الفريق من النتائج المهتزة خلال اللقاءات الودية التي خاضها الفريق خلال الموسم التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

كان تشيلسي يأمل أيضا في التعاقد مع رافينيا، الذي رفض الانضمام إلى الفريق الإنجليزي وفضل الانتقال إلى قلعة (كامب نو).

ومازال مدافعا تشيلسي ، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو مرتبطين بقوة بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي.

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