ثنائية "بوب" تقود ألمانيا لنهائي بطولة أوروبا للسيدات

المصدر: رويترز

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سجلت المهاجمة ألكسندرا بوب هدفين لتقود ألمانيا للفوز 2-1 على فرنسا في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات أمس الأربعاء لتضرب موعدا مع إنجلترا المضيفة في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على استاد ويمبلي.

وسيواجه المنتخب الألماني، بطل أوروبا ثماني مرات، نظيره الانجليزي الذي فاز على السويد 4-صفر في قبل النهائي الآخر أول أمس الثلاثاء.

وضعت بوب ألمانيا في المقدمة في الدقيقة 40، حيث انطلقت من الجهة اليسرى لتقابل تمريرة عرضية رائعة من سفينيا هوث لتسدد في مرمى بولين بيرو-ماجنين.

لكن التقدم استمر أقل من أربع دقائق، حيث أدركت فرنسا التعادل عندما أطلقت كاديدياتو دياني تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسقطت في مرمى حارسة ألمانيا ميرل فرومز.

وحظيت فرنسا بفرص أفضل بعد الاستراحة، مما ضغط بشدة على الدفاع الألماني، لكن المنتخب الفرنسي لم يتمكن من إيجاد طريقة لهز الشباك.

واستطاعت دياني المفعمة بالنشاط اعتراض تمريرة خلفية ضعيفة واندفعت بالكرة لكن الحارسة فرومز أبعدت تسديدتها المنخفضة من زاوية ضيقة.

وحسمت بوب المباراة بهدفها السادس في خمس مباريات بالبطولة، حيث تمكنت من لعب ضربة رأس رائعة في الشباك اثر تمريرة عرضية ممتازة أخرى من هوث في الدقيقة 76.

وواصلت فرنسا القتال، واقتربت سلمى باشا لاعبة فرنسا من محاولة هز الشباك بتسديدة مباشرة وسددت كلارا ماتيو فوق العارضة.

ولكن في النهاية، كانت بوب هي التي أحدثت الفارق، وستحتاج إنجلترا إلى إيجاد طريقة لمنعها من التسجيل ثانية إذا أرادت الفوز بأول لقب لها أمام الدولة التي سيطرت على كرة القدم النسائية الأوروبية لفترة طويلة.

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