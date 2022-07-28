ريد بول سالزبورج النمساوي يفوز على ليفربول الإنجليزي وديا

المصدر: د ب أ

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فاز ريد بول سالزبورج النمساوي على ليفربول الإنجليزي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية

وسجل بنيامين سيسكو هدف المباراة الوحيد لسالزبورج في الدقيقة 31.

يذكر أن سالزبورج خاض مباراته الأولى في الدوري النمساوي يوم الجمعة الماضي، حيث فاز 3 /صفر على أوستريا فيينا في المرحلة الأولى من المسابقة، ويستعد لمواجهة شتورم جراتس يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية.

على الجانب الأخر، يدخل ليفربول مواجهة أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، في بطولة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بعد ذلك باسبوع حينما يواجه فولهام .

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