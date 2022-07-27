أنشيلوتي يشيد بهازارد وتشواميني بعد مواجهة كلوب أمريكا الودية

المصدر: د ب أ

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن النجم البلجيكي إيدين هازارد، نجم الفريق الملكي، هو "لاعب رائع" يحتاجه عملاق الكرة الإسبانية.

وسجل هازارد هدفا من ركلة جزاء، خلال تعادل ريال مدريد 2 / 2 مع كلوب أمريكا المكسيكي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في سان فرانسيسكو الأمريكية، ضمن استعدادات الريال لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ولم يظهر هازارد بمستواه المأمول منذ انضمامه للريال قادما من تشيلسي الإنجليزي عام 2019، وسط سلسلة من الإصابات المتتالية، حيث شارك في 66 مباراة فقط وأحرز خلالها 6 أهداف في 3 مواسم.

واستعاد لاعب الوسط البلجيكي /31 عامًا/ لياقته مرة أخرى وتعهد في وقت سابق هذا الأسبوع بإظهار أفضل ما لديه مع الريال في الموسم المقبل.

ويأمل أنشيلوتي في إعداد هازارد بشكل جيد خلال الموسم التحضيري للريال، قبل خوض غمار الموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "نحتاج إلى هذه المباريات لمحاولة منح هازارد دقائق لأنه لاعب رائع نحتاجه".

وأضاف أنشيلوتي "لذلك أستخدم هذه المباريات لمنحه دقائق. لقد قام بتحسين أدائه مقارنة بالمباراة الأولى".

ومن المقرر أن يخوض الريال مباراة ودية أخرى في جولته الأمريكية أمام يوفنتوس الإيطالي في باسادينا يوم السبت المقبل قبل خوضه كأس السوبر الأوروبي ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في 10 أغسطس المقبل، ويبدأ الموسم الجديد للدوري الإسباني بعدها بأربعة أيام.

ويواصل أنشيلوتي التعرف على فريقه خلال فترة ما قبل الموسم، خاصة الصفقتين الجديدتين اللتين أبرمهما الفريق في الصيف الحالي، وهما الألماني أنطونيو روديجر والفرنسي أوريلين تشواميني.

وتحدث أنشيلوتي عن تشواميني قائلا "إن أداءه في مركز لاعب الوسط المدافع مختلف عن كاسيميرو، الذي يبقى أكثر في مركزه. تشواميني لديه القدرة والجودة للعب أكثر في الهجوم. لقد تحسن أيضًا في تعامله مع الكرة".

وشهدت المباراة تسجيل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمه هدفا، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

ولم يخض بنزيمه، الذي سجل 44 هدفا في جميع بطولات الأندية الموسم الماضي، أي مباريات تنافسية منذ مايو الماضي، مستمتعًا بفترة استراحة أطول مع وضع إقامة كأس العالم بقطر في الاعتبار في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح أنشيلوتي "بنزيمه في حالة جيدة حتى لو لم يقم بالكثير من التدريبات".

وتابع "من الواضح أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين لياقته البدنية . لكننا نمضي وفقا للجدول الزمني المحدد، ونعمل كثيرًا".

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلا "بعد مواجهة يوفنتوس، سنقلل الضغط قليلا لنكون في حالة جيدة لكأس السوبر".

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