رئيس أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو

المصدر: د ب أ

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قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم إنه من المستحيل أن ينضم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لفريقه.

واستمرت الشائعات طوال فترة الانتقالات الصيفية بشأن رغبة لاعب ريال مدريد السابق في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد أن قضى هناك موسما، إثر فشل الفريق الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وارتبط اسم رونالدو 37 عاما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بالانتقال لعدة أندية أوروبية، من بينها تشيلسي، وبايرن ميونخ، فيما أشارت تقارير حديثة أنه من الممكن أن ينتقل لأتلتيكو مدريد.

ولكن تم نفي هذا الأمر من قبل سيريزو، الذي قال للمحطة الإذاعية "كوب" :"لا أعلم من اخترع هذه القصة الخاصة بانتقال رونالدو لأتلتيكو مدريد".

وأضاف :"بالتأكيد هذا غير صحيح. من المستحيل بالنسبة له أن يأتي لأتلتيكو مدريد".

وتواجد رونالدو ووكيله خورخي مينيدز في تدريبات مانشستر يونايتد الثلاثاء للحديث بشأن مستقبله.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية يوم السبت استعدادا للموسم الجديد.

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