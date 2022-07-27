المنتخب الإنجليزي يتأهل لنهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى المباراة النهائية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات عقب فوزه على المنتخب السويدي 4 / صفر أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجلت بيث مياد ولوسي برونز وأليسيا روسو وفرانسيسكا كيربي أهداف المنتخب الإنجليزي في الدقائق 34 و48 و68 و77.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على نظيره الإسباني 2 / 1 في دور الثمانية، فيما تأهل المنتخب السويدي لهذا الدور بعد تغلبه على نظيره البلجيكي 1 / صفر في دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي التي تجمع بين ألمانيا وفرنسا اليوم الأربعاء.

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