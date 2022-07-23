شتوتجارت يعلن عودة لاعبه كارازور للفريق بعد اطلاق سراحه

المصدر: د ب أ

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تواصل فريق شتوتجارت مع لاعب خط الوسط أتاكان كارازور للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في إيبيزا، وقال إنه سيعود للنادي قريبا لإجراء اختبارات اللياقة البدنية.

وأطلق سراح كارازور من الحبس الاحتياطي بكفالة بعدما تم اتهامه في قضية في اعتداء جنسي في الجزيرة الإسبانية. ومن الممكن أن يغادر إسبانيا ولكن عليه أن يقدم تقريرا للسلطات عن أماكن تواجده بشكل منتظم..

وترك شتوتجارت الباب مفتوحا عما إذا كان اللاعب سيلعب مع الفريق في الأسابيع المقبلة من عدمه، علما بأن الفريق سيبدأ الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة باللعب في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وذكر النادي في بيان صدر اليوم السبت :"كان هناك اتصال هاتفي أول مع اللاعب. سيعود أتاكان كارازور لشتوتجارت في الأيام القليلة المقبلة وسيخضع في البداية لاختبارات وفحص طبي".

وأضاف :" على هذه الأسس وبعد المحادثات، سيتم اتخاذ القرار بشأن عودته للمران".

وألقي القبض على كارازور في منتصف حزيران/يونيو الماضي ودفع اللاعب ببراءته.

كان كارازور يلعب بشكل أساسي مع الفريق في الموسم الماضي، ولكنه غاب عن فترة الاعداد للموسم الجديد.

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