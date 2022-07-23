زامبيا تهزم نيجيريا وتحصل على المركز الثالث بأمم أفريقيا للسيدات

المصدر: د ب أ

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حقق المنتخب الزامبي المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، بفوزه على نظيره النيجيري 1 / صفر، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن منافسات البطولة التي تختتم غدا في المغرب.

وسجلت تشياماكا نادوزي لاعبة المنتخب النيجيري هدف المباراة الوحيد لزامبيا، بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 29.

وكان المنتخب الزامبي قد خرج من الدور قبل النهائي، بعد خسارته صفر /1 أمام جنوب أفريقيا، فيما خسرت نيجيريا أمام المغرب 4/5 بضربات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 في المباراة.

وتقام اليوم المباراة النهائية للبطولة بين المغرب وجنوب أفريقيا، علما بأن كلاهما قد ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل إلى جانب كل من زامبيا ونيجيريا.

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