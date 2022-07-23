السويد تتأهل لمواجهة إنجلترا في قبل نهائي بطولة أوروبا للسيدات

المصدر: رويترز

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سجلت المدافعة ليندا سمبرانت هدفا في الوقت بدل الضائع لتمنح السويد الفوز 1-صفر على بلجيكا اليوم الجمعة وبطاقة التأهل لمواجهة إنجلترا صاحبة الضيافة في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات يوم الثلاثاء المقبل.

وأجبرت السويد منافستها على التراجع للدفاع في معظم فترات الشوط الأول وهزت الشباك عبر ستينا بلاكستنيوس في الدقيقة 25 لكن الهدف ألغي للتسلل بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد.

وكان الشوط الثاني متطابقا وواصلت السويد ضغطها وأنقذت حارسة بلجيكا نيكي إيفارد فرصة خطيرة من بلاكستنيوس في الدقيقة 73.

وبدا أن المباراة ستمتد إلى وقت إضافي قبل أن تنتزع سمبرانت الفوز، في المحاولة 34 على المرمى، من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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