"الفيفا" يأمر الكاميرون بدفع تعويض بـ 1.6 مليون يورو للمدرب السابق كونسيساو

المصدر: رويترز

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أمرت محكمة تابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) مسؤولي كرة القدم في الكاميرون أمس الخميس بدفع تعويض قيمته 1.6 مليون يورو (1.63 مليون دولار) لتوني كونسيساو، مدرب المنتخب الوطني السابق بعد إقالته في أعقاب الحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

واشتكى كونسيساو منتخب الكاميرون للفيفا، مطالبا بتعويض بعد الاستغناء عن خدماته في مارس بعد أسابيع من حصول الكاميرون على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت على أرضها.

وأمر الفيفا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بدفع 1350000 يورو إلى المدرب المولود في البرتغال البالغ عمره 60 عاما بسبب انتهاك بنود التعاقد دون مبرر، إضافة إلى مبالغ إضافية بسبب مستحقات مالية متأخرة.

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