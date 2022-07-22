النيجيرية أوشوالا تفوز بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2022

المصدر: د ب أ

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توجت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس رسميا بجائزة أفضل لاعبة أفريقية لعام 2022 .

وتسلمت أوشوالا الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وأحرزت أوشوالا الجائزة للمرة الخامسة في مسيرتها الكروية رغم المنافسة القوية التي واجهتها من الكاميرونية أجارا نشوت نجويا (انتر ميلان الإيطالي) والزامبية جراس تشاندا اللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات للجائزة.

وأحرزت أوشوالا مع برشلونة لقب الدوري الإسباني كما بلغت مع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي قبل أن يخسر الفريق أمام ليون الفرنسي.

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