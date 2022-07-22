السنغالي سيسيه يفوز بجائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2022

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج السنغالي أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا بجائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2022 .

وتسلم سيسيه الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وأحرز سيسيه الجائزة عن جدارة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقبه الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي ثم قاد الفريق بعدها بأسابيع قليلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر اثر فوزه على المنتخب المصري في الدور النهائي الحاسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتفوق سيسيه بهذا على منافسيه اللذين وصلا للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة لعام 2022 ؛ وهما البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري ووليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز