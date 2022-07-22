المنتخب السنغالي يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2022

المصدر: د ب أ

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توج المنتخب السنغالي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2022 .

وتسلم الفريق الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، والذي أقيم اليوم في العاصمة المغربية الرباط.

ويأتي فوز المنتخب السنغالي بالجائزة اثر فوزه في مطلع العام بلقبه الأول في بطولات كأس أمم أفريقيا ثم تأهله بعدها بأسابيع قليلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لتكون المشاركة الثانية له على التوالي والثالثة في تاريخ بطولات كأس العالم.



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