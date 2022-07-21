الشناوي حارس مرمى الأهلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

المصدر: د ب أ

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توج الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي المصري لكرة القدم اليوم الخميس رسميا بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2022 .

وتسلم الشناوي الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، والذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وساهم الشناوي بقدر كبير في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكنه خسر النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ووجه الشناوي رسالة مصورة (بالفيديو) إلى الحضور في الحفل نظرا لعدم قدرته على حضور الحفل لارتباطه مع الأهلي بالمباراة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر بنفس توقيت الحفل.



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