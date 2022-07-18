كير أول لاعبة تظهر على الغلاف الأساسي للعبة الفيفا الإلكترونية

المصدر: رويترز

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أصبحت سام كير أول امرأة تظهر على الغلاف الأساسي للعبة الفيفا الإلكترونية لكرة القدم، وبعد حوالي ثلاثة عقود من ظهور اللعبة، وفقا لإعلان من الشركة المطورة لنسخة (فيفا 23) اليوم الاثنين.

وستظهر الأسترالية كير، التي تلعب في فريق تشيلسي الإنجليزي للسيدات، إلى جانب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم، والذي كان حاضرا أيضا في غلاف آخر نسختين.

وتصدرت كير (28 عاما) قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 20 هدفا في نفس العدد من المباريات. وأحرزت اللاعبة 56 هدفا في 108 مباريات مع أستراليا منذ ظهورها الدولي الأول في 2009 وعمرها 15 عاما.

وكتبت شركة (ئي.إيه سبورتس) على تويتر بعد الكشف عن الغلاف "ظاهرتان على الغلاف الأمامي. شراكة الهجومية القوية".

وسبق أن ظهرت الأمريكية أليكس مورجان والكندية كريستين سينكلير، إلى جانب ليونيل ميسي، على غلاف النسخة الإقليمية لأمريكا الشمالية للعبة (فيفا 16) وهي أول نسخة تحتوي على فرق للسيدات.

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