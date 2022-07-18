رئيس (كاف) يختتم جولة أفريقية لدعم كرة القدم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، جولة مكوكية من الزيارات بالتواجد في دولة الجزائر لمتابعة أعمال استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين التي ستقام بالجزائر عام 2023.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين، إن موتسيبي زار خمس دول هي الجزائر وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وجزر سيشل، حيث توجه بالشكر للجميع على تعاونهم ودعمهم في تنمية كرة القدم في بلدانهم.

وأوضح موقع (كاف) أن موتسيبي ألتقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد التبون في العاصمة الجزائر.

وأوضح الاتحاد الأفريقي :"كان الاجتماع مع الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون ناجحًا للغاية وركز على بطولة الأمم الأفريقية للمحليين الجزائر 2023 وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم والحكومة الجزائرية".

وتابع : "كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الجزائر بمساعدة كرة القدم الأفريقية من خلال توفير البنية التحتية لكرة القدم الجزائرية والمرافق لها".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز