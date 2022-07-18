مهاجمة المنتخب الألماني شولر تتعافى من عدوى كورونا

المصدر: د ب أ

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تعافت ليا شولر مهاجمة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبات بإمكانها العودة للمشاركة مع المنتخب في المباراة المقررة أمام المنتخب النمساوي يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022).

وخضعت شولر، لاعبة بايرن ميونخ، للعزل منذ أن كشفت الفحوص عن إصابتها بالعدوى قبل أسبوع، خلال منافسات البطولة الأوروبية المقامة في إنجلترا، وقد غابت عن مباراتي المنتخب أمام إسبانيا وفنلندا في دور المجموعات، بعد أن سجلت في المباراة الأولى التي انتهت بالفوز على الدنمارك 4 / صفر.

ورغم أن آخر فحص للاعبة جاء بنتيجة سلبية، ستخضع لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد مدى قدرتها على العودة للتدريبات والمباريات.

وسجلت شولر 26 هدفا خلال 40 مباراة دولية، وتصدرت قائمة الهدافات في الدوري الألماني للسيدات في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا.



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