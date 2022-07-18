سباق فرنسا الدولي للدراجات يشهد حالتي إصابة جديدتين بعدوى كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الاثنين أن الفحوص كشفت عن إصابة دراجين اثنين أخرين بعدوى فيروس كورونا، وذلك خلال منافسات سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، لكن ربما يتمكنا من مواصلة المشاركة في السباق.

وتبين إصابة الدراجين عبر الفحوص الالزامية التي تجرى للفرق، خلال يوم الاثنين، وهو يوم الراحة من المنافسات.

ولم يعلن الاتحاد الدولي عن اسمي الدراجين، واكتفى بالكشف عن أنهما ليسا ضمن أصحاب المراكز العشرين الأولى في الترتيب العام.

ووفقا للقواعد المعمول بها في نسخة العام الجاري من السباق، فيما يتعلق بعدوى كورونا، يمكن للدراجين المصابين بالعدوى مواصلة المشاركة في حال عدم ظهور أي أعراض، مع تطبيق تدابير احترازية أخرى ومنها العزل.

وذكر الاتحاد الدولي أن القرار النهائي سيُتخذ غدا الثلاثاء قبل انطلاق المرحلة السادسة عشر من السباق.

ووفقا للقواعد المعمول بها، تمكن البولندي رافال مايكا وبوب جنجلز من لوكسمبورج من مواصلة المشاركة في السباق رغم الإصابة بالعدوى، لكن دراجين أخرين اضطروا للانسحاب.

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