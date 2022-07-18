الادعاء السويسري يستأنف ضد تبرأة بلاتلر وبلاتيني

المصدر: د ب أ

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تقدم الادعاء الفيدرالي السويسري باستئناف ضد براءة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (فيفا)، في قضية الاحتيال على الفيفا، وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الرسمية حتى الآن.

وذكر مكتب المدعي العام اليوم الاثنين أنه قدم الاستئناف يوم الجمعة كي تقدم المحكمة الجنائية الفيدرالية حيثيات حكمها الصادر في الثامن من يوليو الجاري، في بيان مكتوب.

وسيحدد ذلك البيان موقف الادعاء من الاستئناف ضد الحكم.

وخضع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، باتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.

وتولى بلاتر /86 عاما/ رئاسة الفيفا بين عامي 1998 و2015 .

وتمسك بلاتر وبلاتيني بالبراءة، بداعي أن الفيفا لم يكن في ذلك الوقت في وضع مالي يسمح بدفع كامل مستحقات بلاتيني، الذي تحدث بدوره عن قضية ملفقة.

وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، إضافة إلى تغريم بلاتيني 2ر2 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها الفيفا.

لكن المحكمة ذكرت عقب الحكم بالبراءة "بعد فحص وتقييم جميع الأدلة وكذلك سماع مختلف الشهود في جلسة الاستماع الرئيسية، خلصت المحكمة الجنائية إلى أن نتيجة الأدلة تدعم أقوال المتهم، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن وقائع لائحة الاتهام التي تعتمد على احتمالات، أقرب إلى اليقين، وكانت لدى المحكمة شكوك جدية بشأن الرواية الصادرة عن الادعاء."



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