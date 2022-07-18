تشيلسي يُعلن أول تعيين إداري بعد الملكية الجديدة

المصدر: رويترز

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين توم جليك رئيساً لإدارة الأعمال بالنادي اللندني.

وقال بيان تشيلسي، إن جليك الذي كان المدير التجاري السابق لمجموعة سيتي فوتبول، سيتولى الإدارة التشغيلية اليومية للنادي الإنجليزي، بما في ذلك إدارة استراتيجيته الخاصة بالتجارية العالمية، وزيادة الإيرادات وتعزيز مشاركة المشجعين.

وجاء تعيين جليك ليكون الأول، بعد رحيل العديد من المسؤولين التنفيذيين والعاملين البارزين في ستامفورد بريدج، عقب عملية الاستحواذ لصالح تود بولي وكليرليك كابيتال.

وقال جليك في بيان: "يمثل نادي تشيلسي مؤسسة رياضية شهيرة ومعروفة ومثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم، لقد تأثرت كثيراً برؤية ورسالة تود بولي وكليرليك".

وأضاف: "لدينا فرصة كبيرة لتحسين الأداء في جميع المجالات، نيابة عن كل شخص نخدمه".

وكان جليك رئيساً لكارولاينا بانثرز في دوري كرة القدم الأمريكية حتى فبراير الماضي، وشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لديربي كاونتي وعمل في مجلس إدارة رابطة كرة القدم الإنجليزية.

واستحوذت مجموعة بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي في مايو الماضي، بعدما عرض أبراموفيتش النادي الإنجليزي للبيع في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال بولي إن جليك كان الخيار الأساسي لهذا المنصب، مضيفاً أن مهاراته وخبراته ستكون حاسمة في الوقت الذي يتم خلاله تحسين البنية التحتية الرئيسية لنادي تشيلسي، وتوسيع انتشار منتجات النادي، وإيجاد طرق جديدة لتفاعل المشجعين مع لاعبيهم المفضلين.

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