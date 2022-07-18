ديبالا يقترب من روما الإيطالي

المصدر: رويترز

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وافق المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، من حيث المبدأ على الانضمام إلى نادي روما الإيطالي، في صفقة مجانية بعد رحيله عن يوفنتوس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن ديبالا، الذي ارتبط بالانتقال إلى انتر ميلان بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، سيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع روما مقابل 6 ملايين يورو.

وفاز ديبالا (28 عاما) بخمسة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب للكأس مع يوفنتوس، بعد انضمامه إلى اليوفي قادماً من باليرمو عاما 2015، وسجل مع السيدة العجوز 115 هدفاً في 293 مباراة بجميع المسابقات.

وسيصبح ديبالا رابع صفقة لروما في فترة الانتقالات الجارية، بعد لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش، والحارس ميل سفيلار، والمدافع زكي شيليك.

واحتل روما المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة مدربه المخضرم جوزيه مورينيو.

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