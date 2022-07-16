رئيس بايرن ميونخ: اتفقنا مع برشلونة على مقابل انتقال ليفاندوفسكي

المصدر: د ب أ

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أعلن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت، أن النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع برشلونة الإسباني بشأن المقابل المادي لانتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكتالوني .

وقال أوليفر كان في تصريحات لصحيفة "بيلد " الألمانية اليوم السبت :"الاتفاق شفهي فقط حتى الآن، لكن عملية حسم الصفقة لم تنته بعد."

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى إسبانيا اليوم السبت انتقال متوقع إلى برشلونة، حسب ما ذكرته عدة تقارير إعلامية.

وأضافت التقارير أنه من المنتظر أن يوقع البولندي الدولي عقده مع النادي الكتالوني في موعد أقصاه غدا الأحد.

وكانت تقارير إعلامية أجمعت على أن بايرن ميونخ وبرشلونة اتفقا ليلة أمس على انتقال اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، وبموجب هذا الاتفاق سيحصل بايرن على 45 مليون يورو لفسخ عقده الحالي مع ليفاندوفسكي والمستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ومن المنتظر أن يوقع ليفاندوفسكي /33 عاما/ على عقد مع برشلونة لمدة أربعة أعوام حتى 2026.

وكان ليفاندوفسكي /33 عاما/ قد عاد إلى ميونخ للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل، رغم أنه كان قد طالب بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي مع تبقي عام في عقده .

كان بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) قد أعلن أكثر من مرة تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده، لكن تقارير كشفت أمس الجمعة أن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في الجولة المقررة بالولايات المتحدة.

ورغم معاناة برشلونة من مشكلات مالية كبيرة، أشارت التقارير إلى أن النادي قادر على المضي قدما نحو حسم الصفقة.



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