تأهل تونس والمغرب لبطولة العالم لكرة اليد 2023

المصدر: رويترز

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حجزت تونس والمغرب أول بطاقتين إلى بطولة العالم لكرة اليد 2023 عقب التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا في مصر اليوم الجمعة.

وتغلبت تونس، الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي بعشر مرات، على الكونجو الديمقراطية 40-34 في دور الثمانية لتنتظر مواجهة نارية محتملة مع مصر في المربع الذهبي.

وتلتقي مصر في وقت لاحق مع الجزائر. وحقق الفريقان اللقب سبع مرات من قبل.

وكان المنتخب المغربي أول المتأهلين لقبل النهائي اليوم بفوزه 28-24 على غينيا.

وينتظر المغرب مواجهة أنجولا أو الرأس الأخضر من أجل مقعد بالنهائي.

وتقام بطولة العالم في السويد وبولندا العام المقبل بمشاركة خمسة فرق أفريقية بعد زيادة عدد الفرق المشاركة بالنهائيات إلى 32.

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