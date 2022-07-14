سان جيرمان يسعى لتمديد عقد ميسي حتى 2024

المصدر: د ب أ

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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام آخر حتى يونيو 2024 ، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة ، نقلا عن مصادر فرنسية ، إلى أن النادي أبلغ ميسي /35 عاما/ فعليا برغبته في تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لحسم موقفه ، وهو ما يتفق مع رؤية والده الذي يعتبر مستشاره الأساسي في هذه الشؤون.

وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن ميسي يضع كأس العالم 2022 على قمة أولوياته الآن خاصة وأنه لم يفز باللقب العالمي مع منتخب بلاده على مدار مسيرته الكروية.

كان ميسي خسر نهائي كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني في نسخة 2014 بالبرازيل.

وترك ميسي فريق برشلونة الإسباني ، الذي قضى فيه كل مسيرته الكروية ، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعقد يمتد لعامين في ظل الأزمة المالية التي كان يعانيها النادي الكتالوني.

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