بعد إثيوبيا.. رئيس "الكاف" يزور 4 بلدان أفريقية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الأربعاء، أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي سيزور 4 دول خلال الأيام الأربع المقبلة، عقب نهاية تواجده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر (الكاف) عبر موقعه الرسمي مساء أمس أنه بعد زيارة ناجحة لإثيوبيا سيغادر موتسيبي أديس أبابا ويزور 4 دول أخرى في الأيام الأربعة المقبلة.

وأضاف "سيصل موتسيبي إلى جوبا (عاصمة جنوب السودان) صباح اليوم الخميس، وفي فترة ما بعد الظهر من نفس اليوم، سيهبط في العاصمة الأوغندية كمبالا، ثم يتجه يوم الجمعة إلى سيشيل، ويختتم الزيارات بالتواجد في الجزائر الأحد المقبل وهو البلد الذي يستضيف بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2023".

وأوضح "في جوبا سيلتقي موتسيبي مع رئيس اتحاد كرة القدم في جنوب السودان أوجستينو مادو وقيادة كرة القدم في البلاد، ثم رئيس الدولة سيلفا كير في قصر الرئاسة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل زياراته إلى اوغندا وسيشيل والجزائر في وقت لاحق".

وتابع كاف "تعد زيارات العمل جزءًا من جهود موتسيبي لإشراك وتعزيز علاقات أوثق بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وقيادات كرة القدم في القارة لتطوير كرة القدم وتنميتها في أفريقيا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز